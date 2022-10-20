Власти Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа готовятся выпустить цифровые государственные облигации — Finance.ua

Власти Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа готовятся выпустить цифровые государственные облигации 20.10.2022, 01:07 — Финтех и Карты

Власти Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа готовятся выпустить цифровые государственные облигации

Министерство финансов Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) готовятся к выпуску цифровой государственной облигации на основе блокчейна.

Об этом сообщает Coindesk

Правительство Израиля и TASE сотрудничают с Fireblocks и VMWare, занимающимися инфраструктурой цифровых активов, для проведения реального тестирования новой платформы, которая будет использовать смарт-контракты и токенизацию для торговли и клиринга цифровых облигаций.

При тестировании единицы цифровых облигаций будут выпущены на электронные кошельки участников эквайринга, оплаченные в цифровой валюте, которая будет переведена на электронный кошелек правительства Израиля.

Цель проекта — упрощение процессов, снижение затрат и сокращение сроков выпуска и клиринга государственных облигаций, а также сокращение времени, необходимого для их проведения.

«Нынешний проект начинает путешествие в этот новый мир, позволяя создать первый и важный плацдарм, который станет основой для модернизации других традиционных механизмов в будущем», — заявили они в среду.

cryptomisto По материалам:

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