Власти Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа готовятся выпустить цифровые государственные облигации — Finance.ua

Власти Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа готовятся выпустить цифровые государственные облигации
Министерство финансов Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) готовятся к выпуску цифровой государственной облигации на основе блокчейна.
Об этом сообщает Coindesk.
Правительство Израиля и TASE сотрудничают с Fireblocks и VMWare, занимающимися инфраструктурой цифровых активов, для проведения реального тестирования новой платформы, которая будет использовать смарт-контракты и токенизацию для торговли и клиринга цифровых облигаций.
При тестировании единицы цифровых облигаций будут выпущены на электронные кошельки участников эквайринга, оплаченные в цифровой валюте, которая будет переведена на электронный кошелек правительства Израиля.
Цель проекта — упрощение процессов, снижение затрат и сокращение сроков выпуска и клиринга государственных облигаций, а также сокращение времени, необходимого для их проведения.
«Нынешний проект начинает путешествие в этот новый мир, позволяя создать первый и важный плацдарм, который станет основой для модернизации других традиционных механизмов в будущем», — заявили они в среду.
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