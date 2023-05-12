Владелец криптовалют ошибочно отправил $1,5 миллиона в Bitcoin незнакомцу — Finance.ua

Владелец криптовалют ошибочно отправил $1,5 миллиона в Bitcoin незнакомцу Сегодня 18:30 — Криптовалюта

Владелец криптовалют ошибочно отправил $1,5 миллиона в Bitcoin незнакомцу

Пользователь Discord под ником camper опубликовал на платформе просьбу вернуть ему $1,5 миллиона в биткоинах — мужчина случайно отправил их человеку под псевдонимом Jared from Subway.

«Jared from Subway, если ты читаешь это, пожалуйста, помоги. Я ошибочно отправил тебе криптовалюту примерно на $1,5 млн. Есть ли возможность получить ее обратно? Иначе мои инвесторы меня убьют. Пожалуйста, помоги, Джаред! Я хочу жить», — написал мужчина.

Пока ситуация находилась в подвешенном состоянии, пользователь Twitter под ником 0xCuteSocks обнародовал историю у себя на странице. Аноним подробно разобрал ситуацию, а также предоставил ссылки на многочисленные транзакции, совершенные владельцем биткоинов.

Пользователи Twitter были откровенно озадачены тем, как можно совершить ошибку при переводе столь значительной суммы средств, еще и в несколько этапов.

«Как можно совершить несколько случайных транзакций на неправильный адрес? Вы должны все проверять после первой», — написал один пользователь. «Представьте себе, что вы не сделаете тестовую транзакцию перед тем, как отправить 1,5 миллиона долларов», — иронизировал другой.

Однако история завершилась счастливо — Jared from Subway вернул средства владельцу криптовалюты , оставив себе «скромные» $50 000.

Это не первый случай за последнее время, когда владельцы криптовалют теряют немалые средства из-за ошибок или невнимательности. Ранее стало известно о трейдере, который заплатил комиссию в размере 64 ETH (примерно $120 000 на тот момент), чтобы перевести 84 WETH. Однако, как и в истории выше, эта также закончилась хепиэндом — трейдер не только не понес убытки, но и неплохо заработал.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.