«Вкусное к депозиту» — как получить дополнительный бонус этой осенью Сегодня 14:15 — Кредит&Депозит

«Вкусное к депозиту» — как получить дополнительный бонус этой осенью

выполнив лишь одно несложное условие. Какую именно? Рассказываем подробнее. Для тех, кто хочет не только узнать больше о программе «Бонус к депозиту» , но и получить приятные призы, стартует специальный розыгрыш. Поучаствовать смогут все желающие,выполнив лишь одно несложное условие. Какую именно? Рассказываем подробнее.

С 7 октября начинается розыгрыш «Вкусное к депозиту». Победители смогут выиграть 20 сертификатов номиналом по 500 грн для оплаты блюд и напитков в сети ресторанов Евразия.

Розыгрыш будет проходить в четыре этапа (по пять призов на каждый):

1 этап — 20 октября;

2 этап — 3 ноября;

3 этап — 11 ноября;

4 этап — 1 декабря.

На каждом этапе победителей будут определять с помощью сервиса Random. После чего информацию о них в течение 5 дней опубликуют в чат-ботах от Минфина.

и т. д. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть подписано на чат бот в Telegram-канале и/или в Viber . Кроме того, подписка на чат боты дает дополнительные преимущества — доступ к информации о последних новостях программы «Бонус к депозиту», об инвестиционных и финансовых лайфхаках, новостях банков

Итак, подписывайтесь на чат боты от Минфина и присоединяйтесь к розыгрышу сертификатов. К слову, использовать их можно до 31 декабря 2024 года.

Что нужно знать о программе «Бонус к депозиту»

Это специальное предложение от сайта Минфин, позволяющее получить дополнительные проценты при оформлении депозитного вклада в банках-партнерах программы. Бонусные проценты начисляет и выплачивает сайт Минфин, если вклад оформлен через специальную заявку на участие в программе «Бонус к депозиту» . За один вклад можно получить бонус единовременно, выплачивается он в течение 32 дней.

Пул участвующих в программе банков постоянно расширяется, а условия становятся все более привлекательными. Поспешите не только присоединиться к акции «Бонус к депозиту», но и принять участие в дополнительном розыгрыше сертификатов от Евразии.

Помните — недостаточно рассчитывать на удачу. Надо быть готовым ухватить ее за хвост!

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