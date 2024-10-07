«Вкусное к депозиту» — как получить дополнительный бонус этой осенью — Finance.ua
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«Вкусное к депозиту» — как получить дополнительный бонус этой осенью

Кредит&Депозит
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«Вкусное к депозиту» — как получить дополнительный бонус этой осенью
«Вкусное к депозиту» — как получить дополнительный бонус этой осенью
Для тех, кто хочет не только узнать больше о программе «Бонус к депозиту», но и получить приятные призы, стартует специальный розыгрыш. Поучаствовать смогут все желающие, выполнив лишь одно несложное условие. Какую именно? Рассказываем подробнее.
С 7 октября начинается розыгрыш «Вкусное к депозиту». Победители смогут выиграть 20 сертификатов номиналом по 500 грн для оплаты блюд и напитков в сети ресторанов Евразия.
Розыгрыш будет проходить в четыре этапа (по пять призов на каждый):
  • 1 этап — 20 октября;
  • 2 этап — 3 ноября;
  • 3 этап — 11 ноября;
  • 4 этап — 1 декабря.
На каждом этапе победителей будут определять с помощью сервиса Random. После чего информацию о них в течение 5 дней опубликуют в чат-ботах от Минфина.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть подписано на чат бот в Telegram-канале и/или в Viber. Кроме того, подписка на чат боты дает дополнительные преимущества — доступ к информации о последних новостях программы «Бонус к депозиту», об инвестиционных и финансовых лайфхаках, новостях банков и т. д.
Итак, подписывайтесь на чат боты от Минфина и присоединяйтесь к розыгрышу сертификатов. К слову, использовать их можно до 31 декабря 2024 года.

Что нужно знать о программе «Бонус к депозиту»

Это специальное предложение от сайта Минфин, позволяющее получить дополнительные проценты при оформлении депозитного вклада в банках-партнерах программы. Бонусные проценты начисляет и выплачивает сайт Минфин, если вклад оформлен через специальную заявку на участие в программе «Бонус к депозиту». За один вклад можно получить бонус единовременно, выплачивается он в течение 32 дней.
Пул участвующих в программе банков постоянно расширяется, а условия становятся все более привлекательными. Поспешите не только присоединиться к акции «Бонус к депозиту», но и принять участие в дополнительном розыгрыше сертификатов от Евразии.
Помните — недостаточно рассчитывать на удачу. Надо быть готовым ухватить ее за хвост!
По материалам:
Finance.ua
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