Вице-президент Berkshire Hathaway призвал инвестировать в банки, а не в криптовалюту — Finance.ua

Вице-президент Berkshire Hathaway призвал инвестировать в банки, а не в криптовалюту Сегодня 04:09 — Криптовалюта

Вице-президент Berkshire Hathaway призвал инвестировать в банки, а не в криптовалюту

На этой неделе состоялось ежегодное собрание инвесторов Daily Journal, в котором принял участие Чарли Мангер. Он занимает должность вице-президента в Berkshire Hathaway, конгломерата, контролирующего издание.

Во время встречи 99-летний Мангер охотно отвечал на вопросы прессы и не обошел вниманием текущую ситуацию на мировом рынке. В частности, можно выделить три основных темы, затронутые вице-президентом Berkshire Hathaway: инвестиции в банки, взаимоотношения конгломерата с КНР и ИИ (искусственный интеллект).

Чарли Мангер по-прежнему скептически настроен относительно криптовалют

Деловой партнер «Оракула из Омахи» (Уоррен Баффет) неоднократно критиковал саму идею цифровых активов. Именно ему принадлежит высказывание о том, что криптовалюты хороши только для торговцев детьми.

Также он неоднократно призывал федеральные власти полностью запретить обращение крипты в США. На встрече инвесторов Daily Journal Мангер только подкрепил этот тезис, отметив следующее:

«Я думаю, они все (криптоэнтузиасты и инфлюенсеры) идиоты. Криптовалюта бесполезна. Инвесторам следует избегать людей, которые ее продвигают».

Куда Мангер предлагает инвестировать? Как ни странно, но в банки. Несмотря на то, что Berkshire Hathaway сократил свой портфель, в нем по-прежнему есть ценные бумаги крупных финансовых учреждений.

Об ИИ

На вопрос журналистов о том, как Мангер оценивает ChatGPT, и как чат-бот может повлиять на работу издания, он ответил следующим образом:

«Сейчас вокруг ИИ много шума. Искусственный интеллект действительно очень важен, но, поймите, он не вылечит рак. В нем тоже много разной чепухи. У меня о нем смешанное впечатление».

О КНР и инвестициях Daily Journal в китайские компании

Мангер не стал отрицать, что в портфеле издания есть ценные бумаги контрагентов из Китая. Однако инвестиции в Alibaba он назвал «наибольшей ошибкой из когда-либо делавших».

Но это касается не всех компаний. Так, например, Berkshire Hathaway владеет акциями BYD, производителя электромобилей в КНР. По словам Мангера, автоконцерн так сильно опережает Tesla в Китае, что эти компании нельзя даже сравнивать.

На фоне ситуации с зондами в США с новой силой раздался призыв ограничить влияние китайских фондов и венчурных инвесторов. Berkshire Hathaway не раз критиковали за вложения в компании КНР.

incrypted По материалам:

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