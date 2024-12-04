Верховная Рада перенесла повышение налогов для ФЛП — депутат Сегодня 12:04 — Казна и Политика

Верховная Рада перенесла повышение налогов для ФЛП — депутат

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс. Повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Проект № 9319 во втором чтении поддержали 268 депутатов.

«Именно в нем была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11 416д и „заднее число“, где с 1 октября налоги переносят на 1 января 2025 года для ФЛП», — написал он.

Кроме ФЛП повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Он вступил в силу с 1 декабря.

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