Венгрия выступила против выделения Украине 18 млрд евро от ЕС — Finance.ua

Венгрия выступила против выделения Украине 18 млрд евро от ЕС Сегодня 10:35

Венгрия заблокировала изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году. Министр финансов заявил, что страна не будет поддерживать эту инициативу.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Европейская комиссия намерена в среду, 9 ноября, предложить Киеву кредиты на льготной, но стабильной основе. Чтобы решение было принято, необходима единогласная поддержка всех 27 правительств стран-членов ЕС. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать план долгосрочного финансирования Украины.

Как ранее рассказывала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на этой неделе ЕС предложит Украине существенный финансовый пакет до 1,5 млрд евро ежемесячно, общим объемом до 18 млрд евро.

Перед этим ЕС все же должен утвердить оставшиеся 3 миллиарда евро из 9-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2022 год, обещанного в мае. Разногласия по структуре плана усложнили выплаты в течение последних месяцев.

Также Realist.online сообщал, что Андрей Ермак раскрыл подробности финансового пакета от ЕС на сумму 18 млрд евро.

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