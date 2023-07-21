Венгрия решила заблокировать новую помощь ЕС Украине на 20 миллиардов евро — Finance.ua
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Венгрия решила заблокировать новую помощь ЕС Украине на 20 миллиардов евро

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Венгрия решила заблокировать новую помощь ЕС Украине на 20 миллиардов евро
Венгрия решила заблокировать новую помощь ЕС Украине на 20 миллиардов евро
Венгрия намерена блокировать создание долгосрочного фонда Евросоюза на 20 миллиардов евро для снабжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе, пишет Politico.
Согласно плану, который впервые был включен в повестку дня рабочей встречи министров иностранных дел стран ЕС, Украине будут выделять не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет. Речь идет о возмещении расходов на покупку и передачу оружия для Украины и обучение украинских Вооруженных сил.
Но во время встречи министров ЕС в четверг Сийярто заявил, что Венгрия будет возражать против создания такого фонда, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из своего списка «спонсоров войны».
Politico отмечает, что на данный момент ЕС выделил около 4 миллиардов евро на военные нужды Украины через так называемый Фонд мира. Но сейчас еврочиновники хотят учредить более постоянный источник финансирования во избежание необходимости постоянно вести тяжелые переговоры о выделении новых средств.
«Стремление к многолетнему фонду является частью более широких усилий мероприятия, направленных на предоставление Украине более постоянных гарантий безопасности, дискуссия, которая доминировала на недавнем саммите НАТО в Литве», — пишет издание.
Цель состоит в том, чтобы найти окончательное соглашение по этому вопросу до октября, когда лидеры ЕС в следующий раз соберутся в Брюсселе. Некоторые дипломаты полагают, что к тому времени позиция Венгрии может измениться.
В начале мая украинское Нацагентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Решение было принято из-за нежелания венгерского банка уходить с российского рынка. Также банк подозревается в фактическом признании российской аннексии украинских территорий.
Включение компании в список «спонсоров войны» не влечет никаких практических санкций и является для компании лишь имиджевой проблемой. Однако власти Венгрии использовали это в качестве повода и начали блокировать европейскую военную помощь Украине, требуя исключить свой банк из списка.
По материалам:
УНІАН
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