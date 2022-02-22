Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и бизнесменов — Джонсон — Finance.ua

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и бизнесменов — Джонсон

Сегодня 19:00

Великобритания в ответ на признание Россией «Л/ДНР» приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации. Кроме того, ограничительные меры вводят против богатейших бизнесменов РФ: Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин 22 февраля.

«Мы используем свои новые полномочия, чтобы остановить Кремль. Сегодня Соединенное королевство вводит санкции против пяти основных банков России. Также мы вводим санкции против Геннадия Тимченко и против семьи Ротенбергов. Все, чем они владеют в Великобритании, заморозят», — сказал Джонсон.

Дополнительно Великобритания уже готовит следующий пакет санкций, который предусматривает ограничение любых бизнес-отношений с российским олигархами, попавшими под санкции.

Отметим, что и Тимченко, и Ротенберги весьма влиятельные люди в РФ. Считается, что Тимченко приближен к окружению президента России Владимира Путина, а Игорь Ротенберг входит в список богатейших людей по версии журнала Forbes.

Джонсон не уточнил, против каких именно банков вводят санкции, при этом Sky News сообщает , что под удар попали следующие пять российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции.

На этом власти Великобритании не собираются останавливаться. Если эскалация со стороны РФ продолжится, то страна незамедлительно введет более сильные санкции против России.

«Мы не позволим втянуть Европу (континент) в ситуацию, где агрессия является допустимой. Ставки высоки. И вторжение Путина в Украину должно потерпеть поражение. Мы должны остановить эскалацию. Наши мысли обращены к нашим храбрым украинским друзьям. Им ничего не нужно, кроме мира», — подчеркнул Джонсон, заканчивая свое выступление.

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