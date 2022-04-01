Великобритания присоединится к США в выпуске на рынок нефти из резервов, - Bloomberg — Finance.ua

Великобритания присоединится к США в выпуске на рынок нефти из резервов, - Bloomberg

Вчера 19:37 — Энергетика

Великобритания присоединится к США в высвобождении большего количества нефти из своих резервов. Это произойдет в рамках совместных усилий по снижению цен и уменьшению зависимости от российских поставок.

Об этом сообщает Bloomberg

Объявление, скорее всего, будет сделано через Международное энергетическое агентство, по словам одного из источников, который отказался назвать размер выпуска, сославшись на чувствительность рынка и необходимость для стран действовать согласованно.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что его планы по выпуску миллиона баррелей нефти в день в течение шести месяцев заложат основу для достижения США энергетической независимости от иностранных поставщиков. Он также сказал, что ожидает, что союзники высвободят до 50 миллионов баррелей из собственных запасов.

Для сравнения, месяц назад члены МЭА договорились о выпуске 61,7 млн баррелей, из которых 30 млн придется на США, а 2,2 млн — на Великобританию.

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