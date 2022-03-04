Великобритания планирует размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов — Finance.ua

Великобритания планирует размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов

Сегодня 16:12 — Мир

Правительство Великобритании может конфисковать особняки олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев.

Об этом сообщает издание The Times.

Как заявил вице-премьер Британии Доминик Рааб, правительство Соединенного Королевства может конфисковать особняки олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев.

По его словам, правительство «очень скоро» выдвинет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своих состояний.

Кроме того, отмечается, что активы известных российских бизнесменов Алишера Усманова и Игоря Шувалова будут заморожены, и они не смогут путешествовать по Великобритании.

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