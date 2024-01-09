Веерные отключения света: условия — Finance.ua

Веерные отключения света: условия Сегодня 21:33 — Энергетика

Веерные отключения света: условия

Плановые отключения электроэнергии в Украине этой зимой пока не применялись. Но при массированных ракетных атаках и значительных повреждениях инфраструктуры к ним могут вернуться.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Есть вероятность, но она достаточно низкая. Эта вероятность обычно зависит от того, какими будут ракетные атаки по украинской энергосистеме. Поэтому полностью исключать такое, пожалуй, невозможно. Потому что если будет массирована атака, когда будут десятки и десятки ракет разного типа и дронов лететь по нашим энергообъектам, то какая-то вероятность этого существует», — сказал он.

Как отметил Герус, сейчас уже «почти середина января, и мы обходимся без этого», и вся работа как раз нацелена на то, чтобы и дальше таких отключений не было.

«Ну и сейчас так просто поразить наши энергообъекты не удастся. У нас есть определенный запас прочности. У нас есть определенный запас энергооборудования. Поэтому вероятность таких отключений есть, но достаточно низкая», — сообщил депутат.

Прогноз на зиму

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

Как заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетами и дронами.

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