Валютный прогноз: инфляция в еврозоне продолжает расти, что будет с евро? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: инфляция в еврозоне продолжает расти, что будет с евро? Сегодня 13:15 — Валюта

Инфляция в еврозоне ускорилась до 10,7% в октябре после роста к 9,9% в сентябре. ВВП увеличился на 0,2% кв/кв в III квартале после роста на 0,8% в предыдущем. Экономика замедляется, а рост цен ускоряется: все признаки стагфляции налицо. Судя по всему, ожидать снижения инфляции в ближайшее время не приходится. Дорогая энергия будет приводить к росту издержек предприятий. Подорожание продовольствия и высокие счета за электричество будут ослаблять спрос. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в еврозоне (%). Источник: tradingeconomics.com

Это рекордный показатель за всю историю подсчетов. Самая высокая инфляция в октябре зафиксирована в странах Балтии (более 20% г/г), самая низкая — во Франции и Испании (чуть выше 7%). Аналитик полагает, что уже в IV квартале 2022 года цифры экономического роста в еврозоне окажутся отрицательными.

Производственная активность в Европе опустилась до самого низкого уровня с момента первых локдаунов COVID-19 в 2020 году, поскольку рекордная инфляция и ослабление мировой экономики подрывают спрос на товары. Кроме Ирландии, во всех крупнейших экономиках валютного блока, согласно опросам менеджеров по закупкам S&P Global, спад в октябре усилился. Больше всего пострадала Испания, за ней вплотную следует Германия. Опросы, проведенные на прошлой неделе в Азии, показали замедление фабричной активности и там, добавив подтверждений тому, что мировая экономика «охлаждается».

В такой ситуации у ЕЦБ есть следующие варианты дальнейших действий:

Продолжать активно поднимать ставку и усугублять рецессию, но за счет этого сдерживать инфляцию.

Повременить с повышением ставки, чтобы окончательно не «задавить» экономику.

Судя по сигналам главы ЕЦБ, первый вариант вероятнее. На следующем заседании ставку поднимут на 0,50-0,75%. «Безболезненного» способа выйти из наблюдаемого кризиса попросту не существует.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD на отметке 0,9758 был сформирован уровень поддержки. Ожидается дальнейшее снижение евро до уровня 0,9450. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно, а ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

RoboForex По материалам:

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