Валютный прогноз: учетную ставку ФРС США могут поднять еще раз — Finance.ua
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Валютный прогноз: учетную ставку ФРС США могут поднять еще раз

Валюта
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Аналитики Goldman Sachs Group полагают, что потенциал для укрепления доллара США еще не исчерпан на фоне слабости ЕС и недостаточного роста в Китае. На прошлой неделе президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард (James Bullard), заявил, что учетная ставка может быть увеличена на 0,50%. Риск рецессии в экономике США, по его мнению, сильно преувеличен. Регулятор должен «усмирить» инфляцию уже в нынешнем году. В таком случае позиции доллара США усилятся на международном валютном рынке. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0762 и сопротивление на 1,0890. Доллар может укрепиться к уровню 1,0655. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0890.
График валютной пары USDCHF, D1.
График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9062, а поддержка образовалась на 0,8942. В случае закрепления цены выше 0,8988 доллар укрепится до уровня 0,9175. В противном случае он может ослабнуть к 0,8869.
График валютной пары AUDUSD, D1.
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6803, а поддержка — на 0,6572. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6697.
График валютной пары USDJPY, D1.
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 138,76 и поддержки на 134,15. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо преодолеть сопротивление и закрепиться над ним.
График валютной пары GBPUSD, D1.
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2392, а сопротивление — на 1,2509. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2746.
График валютной пары NZDUSD, D1.
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6183. Сопротивление сформировано на отметке в 0,6381. В текущей ситуации доллар США может укрепиться до 0,6126.
График валютной пары USDCAD, D1.
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.
По материалам:
RoboForex
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