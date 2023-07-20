Валютный прогноз: рынок труда в США не дает «упасть» инфляции — Finance.ua
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Валютный прогноз: рынок труда в США не дает «упасть» инфляции

Валюта
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По мнению главы Минфина США Джанет Йеллен (Janet Yellen), сильный рынок труда не дает инфляции снизиться к целевым значениям ФРС. Ранее она сама возглавляла американский ЦБ. По мнению Йеллен, для снижения инфляции достаточно незначительного спада занятости. Это позволило бы с минимальными издержками окончательно справиться с проблемой ценового роста. Эксперты Goldman Sachs Group Inc. теперь считают рецессию менее вероятной, а аналитики JPMorgan Chase & Co. ожидают «мягкой посадки» экономики США. На этом фоне оптимизм инвесторов лишь нарастает. В ожидании смены глобальных параметров монетарной политики доллар США слабеет относительно других мировых валют. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
[1-fr.png]График валютной пары EURUSD, D1.
[1-fr.png]График валютной пары EURUSD, D1.
В паре EURUSD поддержка сейчас находится на отметке 1,0851, а сопротивление — на 1,1248. Весьма вероятно дальнейшее укрепление EUR к 1,1375. Для этого котировки должны преодолеть уровень сопротивления — 1,1248. В противном случае вероятно укрепление доллара к 1,1055.
График валютной пары USDCHF, D1.
График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8632, а поддержка пока не образована. В случае продвижения цены выше 0,8551 доллар укрепится к уровню 0,8775. Если сценарий окажется иным, он может ослабнуть до 0,8435.
График валютной пары AUDUSD, D1.
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6653, а сопротивление — на 0,6894. На момент написания комментария наблюдалось коррекционное укрепление доллара США. Если котировки не преодолеют отметку 0,6722, AUD продолжит движение к 0,6955.
График валютной пары USDJPY, D1.
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 144,76 и поддержки на 137,86. Сейчас наблюдается ослабление JPY и наиболее вероятной целью для этого выступает отметка 141,19.
График валютной пары GBPUSD, D1.
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2686 и сопротивление на 1,3142. При закреплении котировок выше отметки 1,2849 фунт может усилиться к 1,3210.
График валютной пары NZDUSD, D1.
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6168, сопротивление сейчас расположено на 0,6213. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6179.
График валютной пары USDCAD, D1.
График валютной пары USDCAD, D1.
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3374, а поддержка сформирована на 1,3102. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3156, CAD продолжит девальвацию.
По материалам:
RoboForex
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