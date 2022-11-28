Валютный прогноз: протокол ноябрьского заседания FOMC ослабил доллар США? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: протокол ноябрьского заседания FOMC ослабил доллар США? Сегодня 09:35 — Валюта

Регулятор США дал понять — есть готовность к сокращению темпов повышения ставки. Большинство участников рынка сочло, что такое, вероятно, вскоре окажется целесообразным. Еще одним «откровением» во время заседания стало сообщение представителей ФРС, что их оценка по рискам рецессии выросла почти до 50%. Это было первое подобное предупреждение с тех пор, как Федрезерв начал повышать ставку в марте. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Учетная ставка ФРС (%). Источник: tradingeconomics.com

Основных причин для смены риторики две:

Снижение инфляционного давления.

Угроза «скатывания» экономики США в рецессию.

Согласно последним данным, деловая активность в производственном секторе США сократилась в начале ноября до 47,6 с 50,4 в октябре. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США выросло на 240 000. Ситуация вполне ожидаемая — «жесткость» ФРС привела к серьезному «торможению» экономики.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует замедление глобальной экономики в 2023 году до 2,2% после 3,1%, ожидаемых в текущем. Экономический рост еврозоны снизится еще резче — с 3,3% в этом году до 0,5% в следующем. Такая политика ФРС заставляет и других регуляторов поступать аналогично во избежание «провалов» курсов их национальных валют и в целях борьбы с инфляцией.

Впрочем, недавние выступления членов Федрезерва достаточно пессимистичны. Так, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли (Mary C. Daly) заявила о том, что учетная ставка ЦБ США может скоро оказаться в диапазоне 4,75-5,25%. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер (Loretta J. Mester), в свою очередь, считает, что регулятору необходимо «больше хороших новостей» для «смягчения» монетарной политики.

Аналитик напоминает, что целевой уровень по инфляции составляет 2,00%, а потому рынки закладывают еще несколько повышений ставки в 2023 году. Реализация данного сценария ничего хорошего для корпоративного сектора не сулит. Для сохранения прибыли компании будут вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет увольнения своих сотрудников. Вдобавок американских ритейлеров ожидает наступающий «праздничный сезон». После поправки на инфляцию продажи, вероятно, упадут на 1,2%, что станет первым снижением с 2009 года.

График валютной пары XAUUSD, D1.

В паре XAUUSD образовался широкий ценовой канал с границами 1703,96-1786,68. Если будет пробит уровень сопротивления, то золото может подорожать до 1800,00 USD за тройскую унцию. При сохранении ФРС США текущей денежно-кредитной политики существенный рост стоимости драгоценных металлов маловероятен. Изменить тренд на этом рынке может лишь смена риторики руководством Федрезерва.

RoboForex По материалам:

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