Валютный прогноз: неоднозначная ситуация на рынке труда США остановила укрепление доллара — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: неоднозначная ситуация на рынке труда США остановила укрепление доллара Сегодня 09:10 — Валюта

В прошлую пятницу вышли данные по рынку труда США. Уровень безработицы увеличился до 3,7%, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%. При этом количество новых рабочих мест составило 339 тыс., а темпы роста заработной платы замедлились. За счет этого у ФРС появились основания приостановить цикл повышения учетной ставки, что дает инвесторам надежду на дальнейшее смягчение монетарной политики и снижение стоимости кредитных ресурсов. На этом фоне стали дорожать фондовые индексы. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0636 и сопротивление на 1,0770. Доллар может укрепиться к уровню 1,0595. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0747.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9148, а поддержка образовалась на 0,9026. В случае продвижения цены выше 0,9062 доллар укрепится до уровня 0,9275. В противном случае он может ослабнуть к 0,8840.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6468, а сопротивление пока еще не образовано. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6335. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6498.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 140,74 и поддержки на 138,29. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2309, а сопротивление — на 1,2540. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2746.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6053. Сопротивление при этом еще не сформировано. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6183.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Если уровень сопротивления будет пробит, то USD укрепится до 1,3805.

RoboForex По материалам:

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