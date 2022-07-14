Валютный прогноз: как долго будет укрепляться доллар — Finance.ua

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Валютный прогноз: как долго будет укрепляться доллар

Валюта
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В валютной паре EUR-USD единая европейская валюта не смогла достичь паритета с американским долларом. Данные торгов свидетельствуют, что спрос на доллар США не снижается. По-прежнему ожидается падение евро до 1,0000. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало (François Villeroy de Galhau) также полагает, что причина снижения курса евро не в его слабости, а в силе доллара США. Среднесрочной целью падения EUR станет уровень 0,9800. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
Золото подобралось «вплотную» к минимуму июля 2021 года. Ранее были опасения, что решение «G7» по эмбарго на импорт золота из РФ приведет к росту его котировок. Отсутствие какой-либо реакции на рынке означает, что реально никакого сокращения в предложении драгметалла не будет. Достаточно вспомнить, что было с ценами на нефть, когда пошли разговоры об эмбарго на ее импорт из РФ. Нефтяные фьючерсы «взлетели» и с тех пор уверенно держатся на новых уровнях. С золотом этого не происходит, то есть у инвесторов есть четкое понимание, что никуда российские запасы не денутся. На котировки в данный момент гораздо большее влияние оказывает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
График XAUUSD, D1.
График XAUUSD, D1.
График демонстрирует, что золото «нащупывает дно» около уровня 1723. Динамику цен на драгоценные металлы определят данные по инфляции в США. В случае ее роста не исключен краткосрочный подъем стоимости золота. Его покупка является одним из способов защитить сбережения от инфляции.
Инфляция в&nbsp;США (%). Источник: tradingeconomics.com
Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com
Сегодня вышли данные по инфляции в США за июнь. Рыночные ожидания сходились на 8,8% в годовом выражении. Фактически рост цен оказался на уровне 9,1%. Представитель Белого дома ранее предупреждала о том, что параметры инфляции будут высокими. Вероятно, это заявление было больше обращено к массовой аудитории, которая не в курсе текущих рыночных прогнозов.
Сейчас начинают «созревать» условия, в которых пиковые показатели по инфляции в США могут зафиксироваться на уровнях мая-июня. Резкое снижение цен на сырьевые товары должно этому поспособствовать. Другой вопрос в том, что это снижение произошло из-за близости американской экономики к рецессии, если только она уже не находится в ней.
По материалам:
RoboForex
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