Валютный прогноз: как долго будет укрепляться доллар — Finance.ua

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Валютный прогноз: как долго будет укрепляться доллар
В валютной паре EUR-USD единая европейская валюта не смогла достичь паритета с американским долларом. Данные торгов свидетельствуют, что спрос на доллар США не снижается. По-прежнему ожидается падение евро до 1,0000. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало (François Villeroy de Galhau) также полагает, что причина снижения курса евро не в его слабости, а в силе доллара США. Среднесрочной целью падения EUR станет уровень 0,9800. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Золото подобралось «вплотную» к минимуму июля 2021 года. Ранее были опасения, что решение «G7» по эмбарго на импорт золота из РФ приведет к росту его котировок. Отсутствие какой-либо реакции на рынке означает, что реально никакого сокращения в предложении драгметалла не будет. Достаточно вспомнить, что было с ценами на нефть, когда пошли разговоры об эмбарго на ее импорт из РФ. Нефтяные фьючерсы «взлетели» и с тех пор уверенно держатся на новых уровнях. С золотом этого не происходит, то есть у инвесторов есть четкое понимание, что никуда российские запасы не денутся. На котировки в данный момент гораздо большее влияние оказывает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
График демонстрирует, что золото «нащупывает дно» около уровня 1723. Динамику цен на драгоценные металлы определят данные по инфляции в США. В случае ее роста не исключен краткосрочный подъем стоимости золота. Его покупка является одним из способов защитить сбережения от инфляции.
Сегодня вышли данные по инфляции в США за июнь. Рыночные ожидания сходились на 8,8% в годовом выражении. Фактически рост цен оказался на уровне 9,1%. Представитель Белого дома ранее предупреждала о том, что параметры инфляции будут высокими. Вероятно, это заявление было больше обращено к массовой аудитории, которая не в курсе текущих рыночных прогнозов.
Сейчас начинают «созревать» условия, в которых пиковые показатели по инфляции в США могут зафиксироваться на уровнях мая-июня. Резкое снижение цен на сырьевые товары должно этому поспособствовать. Другой вопрос в том, что это снижение произошло из-за близости американской экономики к рецессии, если только она уже не находится в ней.
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