Валютные резервы НБУ достигли рекордных $39 млрд — Finance.ua
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Валютные резервы НБУ достигли рекордных $39 млрд

Казна и Политика
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Валютные резервы НБУ достигли рекордных $39 млрд
Валютные резервы НБУ достигли рекордных $39 млрд
По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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«В течение июня 2023 года международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Динамику международных резервов определял ряд факторов

1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $4 286,4 млн. Из этой суммы:
  • $1648,3 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
  • $1199,7 млн ​​- от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
  • $886 млн — второй транш по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом;
  • $468,4 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • $69,1 млн — от Всемирного банка;
  • $15 млн — от правительства Финляндии.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило $704,7 млн, из которых: $595,9 млн — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $52,8 млн — долг перед Всемирным банком, остальное — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,7 млн.
2. Операции Национального банка на валютном рынке Украины
В июне 2023 года Национальный банк (согласно балансовым данным) продал на валютном рынке $1 862,9 млн и выкупил в резервы — $49,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с маем до $1 813,3 млн.
Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В июне в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $81,3 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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