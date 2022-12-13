В «зерновом коридоре» застряли более 80 кораблей — Finance.ua

В «зерновом коридоре» застряли более 80 кораблей Сегодня 19:45 — Аграрный рынок

В Босфоре более 80 судов с украинской агропродукцией ожидают инспекции от трех до пяти недель.

Об этом сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дмитрасевич подтвердил, что очередь судов в Босфоре с украинским зерном все еще есть: более 80 кораблей ждут от трех до пяти недель, чтобы пройти так называемую инспекцию.

Он отметил, что Украина уже не раз предлагала внести изменения в части работы инспекций. В частности, увеличить количество команд, выполняющих такие проверки и отменить инспекцию судов на «выход», поскольку они уже проверяются на «вход».

По словам Дмитрасевича, участвующие в инспекции россияне находят искусственные причины, чтобы задерживать ее и делать столь долгой.

Есть несколько инициатив, которые также объявлял Президент Украины Владимир Зеленский. В первую очередь, для нас важно, чтобы зерновая инициатива не продлевалась каждый раз на 4 месяца — для этого ее нужно сделать хотя бы на год, а в лучшем случае — бессрочно. Это также дало бы сигнал рынку и нашим аграриям, что они могут экспортировать свою продукцию. Кроме того, мы предлагаем расширить географию зерновой инициативы на николаевские порты. Постоянные консультации по этим вопросам продолжаются", — рассказал замминистра.

Как сообщал Укринформ, в Стамбуле 17 ноября Украина, Организация Объединенных Наций и Турция договорились о продлении «инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море» еще на 120 дней. Она начинала работу 22 июля, а первое судно с украинским продовольствием в ее пределах вышло из порта Одессы.

В октябре россия сознательно начала задерживать полноценную реализацию «зерновой инициативы», из-за чего в Босфоре сформировалась очередь из судов, нагруженных украинской агропродукцией.

Укрінформ По материалам:

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