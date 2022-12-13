В «зерновом коридоре» застряли более 80 кораблей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «зерновом коридоре» застряли более 80 кораблей

Аграрный рынок
11
В Босфоре более 80 судов с украинской агропродукцией ожидают инспекции от трех до пяти недель.
Об этом сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дмитрасевич подтвердил, что очередь судов в Босфоре с украинским зерном все еще есть: более 80 кораблей ждут от трех до пяти недель, чтобы пройти так называемую инспекцию.
Он отметил, что Украина уже не раз предлагала внести изменения в части работы инспекций. В частности, увеличить количество команд, выполняющих такие проверки и отменить инспекцию судов на «выход», поскольку они уже проверяются на «вход».
По словам Дмитрасевича, участвующие в инспекции россияне находят искусственные причины, чтобы задерживать ее и делать столь долгой.
Есть несколько инициатив, которые также объявлял Президент Украины Владимир Зеленский. В первую очередь, для нас важно, чтобы зерновая инициатива не продлевалась каждый раз на 4 месяца — для этого ее нужно сделать хотя бы на год, а в лучшем случае — бессрочно. Это также дало бы сигнал рынку и нашим аграриям, что они могут экспортировать свою продукцию. Кроме того, мы предлагаем расширить географию зерновой инициативы на николаевские порты. Постоянные консультации по этим вопросам продолжаются", — рассказал замминистра.
Как сообщал Укринформ, в Стамбуле 17 ноября Украина, Организация Объединенных Наций и Турция договорились о продлении «инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море» еще на 120 дней. Она начинала работу 22 июля, а первое судно с украинским продовольствием в ее пределах вышло из порта Одессы.
В октябре россия сознательно начала задерживать полноценную реализацию «зерновой инициативы», из-за чего в Босфоре сформировалась очередь из судов, нагруженных украинской агропродукцией.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.