В ЮАР начали использовать блокчейн для выдачи дипломов — Finance.ua

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В ЮАР начали использовать блокчейн для выдачи дипломов

Финтех и Карты
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В ЮАР начали использовать блокчейн для выдачи дипломов
В ЮАР начали использовать блокчейн для выдачи дипломов
Университет Йоханнесбурга (UJ) первым в ЮАР стал использовать блокчейн-технологии для выдачи дипломов об образовании и сертификатов о прохождении краткосрочных обучающих программ.
В UJ утверждают, что информация о полученных дипломах надежно хранится в распределенном реестре и что данные невозможно изменить, поскольку для этого придется внести изменения во все блоки.
В Университете уверены: блокчейн может кардинально улучшить сферу образования. Если все высшие учебные заведения начнут выдавать дипломы на основе блокчейна, с помощью которых выпускники смогут быстро подтверждать свою квалификацию, они внесут весомый вклад в борьбу с подделкой документов.
С 2022 года все дипломы и сертификаты, выдаваемые UJ выпускникам, будут включать специальные QR-коды. Их можно будет отсканировать с помощью смартфона, чтобы убедиться: сертификат действительно был выдан Университетом Йоханнесбурга, и вся ли информация достоверна. К концу года университет готовится выдать около 30 000 сертификатов, включая программы краткосрочного обучения, и каждый из документов будет поддерживать блокчейн.
Директор администрации Университета Йоханнесбурга Тинус ван Зил сообщил, что учебное заведение начало заниматься улучшением безопасности документов об образовании более 10 лет назад. В 2019 году UJ стал первым университетом ЮАР, выпустившим цифровые сертификаты. Они пользуются большим спросом, поскольку выпускникам удобнее отправлять дипломы потенциальным работодателям в цифровом виде.
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По материалам:
cryptomisto
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