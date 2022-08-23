В ЮАР начали использовать блокчейн для выдачи дипломов — Finance.ua

В ЮАР начали использовать блокчейн для выдачи дипломов Сегодня 23:02 — Финтех и Карты

В ЮАР начали использовать блокчейн для выдачи дипломов

Университет Йоханнесбурга (UJ) первым в ЮАР стал использовать блокчейн-технологии для выдачи дипломов об образовании и сертификатов о прохождении краткосрочных обучающих программ.

В UJ утверждают, что информация о полученных дипломах надежно хранится в распределенном реестре и что данные невозможно изменить, поскольку для этого придется внести изменения во все блоки.

В Университете уверены: блокчейн может кардинально улучшить сферу образования. Если все высшие учебные заведения начнут выдавать дипломы на основе блокчейна, с помощью которых выпускники смогут быстро подтверждать свою квалификацию, они внесут весомый вклад в борьбу с подделкой документов.

С 2022 года все дипломы и сертификаты, выдаваемые UJ выпускникам, будут включать специальные QR-коды. Их можно будет отсканировать с помощью смартфона, чтобы убедиться: сертификат действительно был выдан Университетом Йоханнесбурга, и вся ли информация достоверна. К концу года университет готовится выдать около 30 000 сертификатов, включая программы краткосрочного обучения, и каждый из документов будет поддерживать блокчейн.

Директор администрации Университета Йоханнесбурга Тинус ван Зил сообщил, что учебное заведение начало заниматься улучшением безопасности документов об образовании более 10 лет назад. В 2019 году UJ стал первым университетом ЮАР, выпустившим цифровые сертификаты. Они пользуются большим спросом, поскольку выпускникам удобнее отправлять дипломы потенциальным работодателям в цифровом виде.

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cryptomisto По материалам:

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