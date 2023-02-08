В управление государства передано железной руды российского олигарха на 1,8 млрд гривен — Finance.ua

В управление государства передано железной руды российского олигарха на 1,8 млрд гривен Сегодня 07:31 — Криминал

В управление государства передано железной руды российского олигарха на 1,8 млрд гривен, Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности Украины передали в АРМА около 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено местонахождение подпольных складов российской федерации на территории нескольких морских портов в Одесской области. На них хранилось стратегическое сырье, которое в дальнейшем представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии.

Эти полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному к президенту россии олигарху через компанию-нерезидента. После вторжения россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

Ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено, что в течение 2021-2022 годов она задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии, в таможенном режиме «транзит». Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого «прерванного транзита».

Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом, в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету нашего государства в размере более 118 млн грн.

Сотрудники БЭБ продолжают выявлять активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами россии и беларуси. Общая стоимость таких активов, арестованных детективами БЭБ, составляет более 41 млрд грн.

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