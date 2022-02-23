В Украине вводят чрезвычайное положение - СНБО — Finance.ua

В Украине вводят чрезвычайное положение - СНБО

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Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля

Это решение должна утвердить Верховная Рада. Секретарь СНБО отметил, что будет докладывать этот вопрос в парламенте в среду.

Данилов пояснил, что ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться, в зависимости от региона. Относительно Донецкой и Луганской областей секретарь СНБО объяснил, что что там вводить ЧС невозможно, но там и так действует отдельный правовой режим, поскольку идут боевые действия.

Отвечая на вопросы журналистов, Данилов уточнил, что чрезвычайное положение вводится на 30 дней.

Данилов пояснил, что дополнительные меры могут предусматривать усиление охраны общественного порядка и критических объектов, ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверку документов у граждан.

«То есть это вопросы, которые являются превентивными для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие, работала наша экономика и наша страна», — добавил секретарь СНБО.

При этом, как отметил он, в Донецкой и Луганской областях действует отдельный правовой режим: «там чрезвычайное положение не вводится, к сожалению, оно там ведено уже давно, с 2014 года».

По словам Данилова, введенные меры не отразятся «радикально» на повседневной жизни.

Также в приграничных районах Украины вводят дополнительные режимные ограничения. Дополнительные временные режимные ограничения вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, примыкающих к морскому побережью.

Среди ограничений: пребывание в пограничных в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования, движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе и не обеспечивающим передвижение в установленные пункты пропуска через государственную границу.

Также режимные меры введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, совершения полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.

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