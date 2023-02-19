В Украине будут меняться требования для выхода на пенсию — Finance.ua
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В Украине будут меняться требования для выхода на пенсию

Личные финансы
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Официальный пенсионный возраст в Украине — 60 лет. Но не все украинцы, которые достигли 60-летия смогут рассчитывать на пенсионные выплаты и заслуженный отдых.
Об этом рассказал глава Пенсионного фонда Евгений Капинус в интервью Апострофу.
Так, по словам руководителя ПФУ, в Украине возраст выхода на пенсию и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от продолжительности страхового стажа и составляет 60, 63 или 65 лет.
Поэтому, чтобы получать пенсию в 60 лет в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа.
Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию после 60 лет, увеличивается на 12 месяцев. Соответственно, в 2028 году он составит 35 лет, пояснил Евгений Капинус.
В том случае, если человек, которому в 2023 году исполнилось 60 лет, накопил за свою трудовую деятельность меньше 30 лет необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии после достижения 63 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.
Но если гражданин не имеет и 20 лет стажа, то на пенсию он сможет выйти только после достижения 65 лет, при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
По материалам:
На пенсии
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