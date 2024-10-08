В Украину в этом году больше всего товаров завезли из Китая — Finance.ua

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В Украину в этом году больше всего товаров завезли из Китая

Казна и Политика
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В Украину в этом году больше всего товаров завезли из Китая
В Украину в этом году больше всего товаров завезли из Китая
В январе-сентябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали — на $30,7 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
При этом облагаемый налогом импорт составил $42,5 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2024 года составила 0,5 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $10,3 млрд;
  • Польша — $5 млрд;
  • Германия — $3,9 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,6 млрд, Испанию — на $2,1 млрд, Германию — на $2,1 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $17,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 125,7 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $8,8 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 65,2 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $6,8 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 111,7 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $17,9 млрд;
  • металлы и изделия из них — $3,4 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд;
За 9 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 217,9 млн. грн.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua
По материалам:
Finance.ua
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