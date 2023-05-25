В Украину могут не вернуться до 2,7 млн человек — Finance.ua

В Украину могут не вернуться до 2,7 млн человек Сегодня 20:21

Украинский рынок из-за войны стал меньше польского. Человеческий капитал Украины сильно пострадал, и не факт, что его удастся восстановить в ближайшие годы, потому что могут не вернуться домой до 2,7 млн человек. Однако у страны остался ряд других конкурентных преимуществ.

Об этом рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский. Он отметил, что по оценкам Института демографии и социальных исследований перед полномасштабной войной в Украине проживало более 37 млн человек (без оккупированных в то время территорий). А по состоянию на начало 2023 года — чуть более 31 млн человек.

То есть в результате российского вторжения за границу выехало более 5 млн украинцев (без учета россии, белорусов и депортированных оккупантами граждан). По оценкам ЦЭС, после окончания войны от 860 тыс. до 2,7 млн останутся за границей. Потери ВВП от невозврата беженцев будут составлять от 2,5 до 8% в год.

«Для сравнения, в Польше почти 38 млн населения. То есть сейчас наш рынок меньше польского. Хотя до 2014 года Украину воспринимали как большой рынок, куда могут зайти компании сектора потребительских товаров, потому что „нас здесь аж 52 млн“. стороны, в Украине много земли, природных ресурсов и территория. Теперь это становится более весомым конкурентным преимуществом», — считает Вышлинский.

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uamedia По материалам:

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