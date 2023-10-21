В Украине значительно подорожал автомобильный газ — Finance.ua

В Украине значительно подорожал автомобильный газ Сегодня 03:05 — Энергетика

Стоимость автомобильного газа на торгах Украинской энергетической биржи 18 октября значительно увеличилась и в некоторые моменты достигла 45 500 грн/т.

Так, средняя стоимость газа «Укргаздобычи» выросла на 3 992 грн/т и составила 45 105 грн/т, «Укрнафты» — на 3 589 грн, до 44 820 грн/т. При этом украинские производители увеличили предложение ресурса на 13% по отношению к предыдущему аукциону. На аукционе частных производителей газ подорожал на 2880 грн, до 43 920 грн/т.

Таким образом, средняя стоимость газа государственных производителей значительно превысила импортный паритет для регионов западнее столичного. Вместе с тем ограниченный доступ к зарубежному ресурсу привел к ажиотажу на внутренних торгах.

«Мы ожидали рост цен в пределах 1 000−1 500 грн/т, но подорожание оказалось больше. На это повлиял ажиотажный спрос на украинский ресурс, вызванный в основном задержками на границе», — прокомментировали эксперты.

Как отмечается, основной скачок спроса на аукционах произошел благодаря крупным сетям, перестраховывающимся на случай больших задержек поставок из-за границы. Из опрошенных небольших импортеров на аукционе 18 октября почти никто не покупал ресурс из-за его слишком высокой цены.

Ранее сообщалось, что ранее в Раде предлагали существенно повысить ставки акциза на автогаз.

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MMR По материалам:

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