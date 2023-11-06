В Украине заработал закон о запрете салютов и петард — Finance.ua
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В Украине заработал закон о запрете салютов и петард

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В Украине сегодня, 6 ноября, вступил в силу закон о запрете использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий закон № 7438 и Facebook народного депутата, заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук.
Этот проект закона инициировал президент Владимир Зеленский на период военного положения в Украине. Документ также был одобрен Радой в апреле и подписан главой государства в мае.
Тогда же заработали нормы о запрете использования и продажи фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ).
А через шесть месяцев, то есть уже с сегодняшнего дня, вступили в силу нормы об уменьшении шума.

Что именно сейчас под запретом

  • С 6 ноября в Украине запрещается использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
  • продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
  • продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Наказание для нарушителей

Напомним, что в Украине во время военного положения в отношении нарушителей запрета на использование салютов, фейерверков и петард применяются санкции как административного, так и уголовного характера.
По материалам:
РБК-Україна
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