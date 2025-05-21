В Украине заработает Зеленая платформа: как получить финансирование для бизнеса — Finance.ua

В Украине заработает Зеленая платформа: как получить финансирование для бизнеса Сегодня 14:33 — Казна и Политика

В Украине заработает Зеленая платформа: как получить финансирование для бизнеса

Министерство экономики Украины совместно с аналитическим центром DiXi Group и Офисом зеленого перехода приступили к созданию Зеленой платформы — цифрового каталога доступных программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий, территориальных общин.

Об этом сообщает Минэкономики.

Платформа поможет найти актуальные возможности для внедрения энергоэффективных решений, ресурсосбережения и устойчивой модернизации.

Зеленая Платформа будет доступна на сайте «Сделано в Украине». Каталог будет содержать:

перечень кредитных, грантовых и инвестиционных программ,

инструменты персонализированного поиска по потребностям бизнеса или общин,

информацию о зеленой трансформации, примеры реализуемых проектов и полезные ресурсы для старта.

Пилотная версия сервиса будет представлена ​​в ближайшее время. Команда Офиса зеленого перехода будет отвечать за наполнение и обновление каталога, а также за техническую поддержку партнерских институтов.

«В функционале мы предполагаем удобную форму добавления новых программ. Приглашаем финансовые институты, донорские учреждения и инвестфонды подавать информацию о своих инициативах непосредственно через платформу», — отметил Андрей Китура, руководитель Офиса зеленого перехода, директор по развитию DiXi Group.

До включения в каталог платформы будут приниматься все программы, отвечающие принципам зеленого финансирования. Это позволит расширить доступ к финансовым инструментам не только для бизнеса, но и для муниципалитетов, которые ищут решения для устойчивого развития.

Как податься на программу

Чтобы подать программу на платформу, необходимо заполнить форму по ссылке

Инициаторы подчеркивают: экологическая трансформация экономики Украины нуждается не только в решениях государства, но и в широком участии финансового сектора и партнерской поддержки международных доноров.

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