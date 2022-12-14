В Украине запустили Карту разрушений: на ней уже 1500 разрушенных объектов — Finance.ua

В Украине запустили Карту разрушений: на ней уже 1500 разрушенных объектов Сегодня 09:11

ОО «Антикоррупционный штаб» публично запустила «Карту Разрушений» — диджитал инструмент, позволяющий фиксировать последствия российского вторжения в Украину. На карту аналитики Штаба с первых дней войны вносят фотографии разрушенных или поврежденных гражданских объектов: домов, школ, церквей, стадионов и т.д. Такие фото Штаб находит и добавляет вручную с указанием точного адреса и координат.

«На нашей карте уже полторы тысячи разрушенных объектов. На сайте установлен счетчик — и он ни дня не останавливался. Количество объектов на карте далеко от реального объема разрушений, но мы не ставим целью охватить все-все дома и сооружения, а выбираем наиболее наглядные примеры. Наша карта уникальна: в отличие от других подобных ресурсов, она содержит фото сооружения до «денацификации», — рассказал председатель правления ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

Согласно исследованиям Киевской школы экономики, по состоянию на 8 июня уточненная общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет $103,9 млрд или 3 трлн грн. Говорим о почти 24 тысячах поврежденных дорог и более 300 мостов, более 6 тысяч железнодорожных путей и 40 железнодорожных мостов. И эти повреждения, к сожалению, ориентировочные. Война продолжается, и каждый день россия убивает украинцев и уничтожает инфраструктуру.

«Мы очень благодарны „Антикоррупционному штабу“ за визуализацию некоторых разрушений. Однако общая картина разрушений сейчас по жилью — это 4 тысячи многоквартирных домов и 36 тысяч частных. Такие заявки мы будем собирать еще очень долго», — считает соучредитель проекта «россия заплатит» Максим Нефедов.

Зачем создали Карту разрушений? Чтобы помочь отстроить Украину. Первый шаг в этом процессе — зафиксировать разрушения. И только потом оценить ущерб и привлечь средства для восстановления. Экономическими расчетами занимаются специалисты из Киевской школы экономики, проекта «россия заплатит», а также Правительство. Для привлечения средств «Антикоррупционный штаб» использует платформу United24, инициированную Президентом Украины Владимиром Зеленским. На сайте есть Чтобы помочь отстроить Украину. Первый шаг в этом процессе — зафиксировать разрушения. И только потом оценить ущерб и привлечь средства для восстановления. Экономическими расчетами занимаются специалисты из Киевской школы экономики, проекта «россия заплатит», а также Правительство. Для привлечения средств «Антикоррупционный штаб» использует платформу United24, инициированную Президентом Украины Владимиром Зеленским. На сайте есть счета этой платформы , куда и просят переводить деньги.

Государство должно не только фиксировать такие объекты, но и делать их юридически значимыми для будущего возмещения. В середине июля мы запустим первый этап реестра поврежденного имущества, когда будет возможность добавлять туда выводы комиссий органов местного самоуправления. И тогда мы начнем видеть действительный объем разрушений... Такие инструменты, как Карта Разрушений, очень нам помогают и делают картину более полной, особенно там, где не можем проверить достоверность заявки", — сказал заместитель министра инфраструктуры по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Анатолий Комирный.

В долгосрочной перспективе фотографии с карты будут использованы в Гааге в качестве доказательства военных преступлений россии в Украине. Кроме того, после окончания войны Карта Разрушений продолжит жизнь и будет объединена с Картой Ремонтов. Это один из проектов «Антикоррупционного штаба», где аналитики отслеживают движение бюджетных средств и разоблачают злоупотребление ремонтами. Как ни прискорбно это признавать во время войны, но коррупция в Украине еще не преодолена, поэтому за восстановлением мы будем вести пристальный надзор.

Организация работала над картой с первых дней войны, запустила ее первой, потому что уже имела похожий опыт. И только сегодня ее презентовали публично, поскольку не получили замечаний Министерства обороны Украины. Карта не помешает безопасности и не играет на руку врагу. Проект реализуется при поддержке Международного фонда «Возрождение».

borgexpert По материалам:

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