В Украине запускают приложение «Воздушная тревога» — Finance.ua

В Украине запускают приложение «Воздушная тревога»

Смартфон

В Украине запускают приложение «Воздушная тревога», извещающее об опасности в конкретном регионе.

Об этом рассказали в Госспецсвязи.

Приложение создано украинской компанией Ajax Systems при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Что за приложение? Приложение не требует регистрации, работает в фоновом режиме, посылает тревогу с максимальным уровнем громкости смартфона, информирует об окончании тревоги.

«Это единственный апп, поддерживающий критические уведомления. Это означает, что звук тревоги всегда будет поступать с максимальным уровнем громкости смартфона. После установки обязательно предоставьте все соответствующие разрешения», — говорится в описании приложения на App Store.

Для получения уведомлений:

установите приложение;

дайте ему все необходимые разрешения;

выберите область;

отслеживайте начало и конец воздушных тревог.

В приложении уже доступны Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области. Список будет пополняться.

«Берегите себя и близких, не игнорируйте сообщения об опасности, спускайтесь в хранилища», — отмечают в Госспецсвязи.

Боритесь — поборемся! Слава Украине!

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