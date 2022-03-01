В Украине запускают приложение «Воздушная тревога» — Finance.ua

Приложение создано украинской компанией Ajax Systems при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
Что за приложение? Приложение не требует регистрации, работает в фоновом режиме, посылает тревогу с максимальным уровнем громкости смартфона, информирует об окончании тревоги.
«Это единственный апп, поддерживающий критические уведомления. Это означает, что звук тревоги всегда будет поступать с максимальным уровнем громкости смартфона. После установки обязательно предоставьте все соответствующие разрешения», — говорится в описании приложения на App Store.