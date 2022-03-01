В Украине запускают приложение «Воздушная тревога» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Украине запускают приложение «Воздушная тревога»

Сегодня 13:22Технологии&Авто
105
СмартфонСмартфон
В Украине запускают приложение «Воздушная тревога», извещающее об опасности в конкретном регионе.
Об этом рассказали в Госспецсвязи.
Приложение создано украинской компанией Ajax Systems при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
Что за приложение? Приложение не требует регистрации, работает в фоновом режиме, посылает тревогу с максимальным уровнем громкости смартфона, информирует об окончании тревоги.
«Это единственный апп, поддерживающий критические уведомления. Это означает, что звук тревоги всегда будет поступать с максимальным уровнем громкости смартфона. После установки обязательно предоставьте все соответствующие разрешения», — говорится в описании приложения на App Store.
Приложение уже можно скачать в Google Play Market и AppStore.

Для получения уведомлений:

  • установите приложение;
  • дайте ему все необходимые разрешения;
  • выберите область;
  • отслеживайте начало и конец воздушных тревог.
В приложении уже доступны Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области. Список будет пополняться.
«Берегите себя и близких, не игнорируйте сообщения об опасности, спускайтесь в хранилища», — отмечают в Госспецсвязи.

Боритесь — поборемся! Слава Украине!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.