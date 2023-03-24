В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают — Finance.ua

В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают Сегодня 13:02 — Валюта

В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

В Украине в условиях полномасштабной войны сократилось количество обменников, ведь Национальный Банк производил «чистку» на рынке. Однако эксперты считают, что спрос на пункты обмена будет расти, а вместе с тем и поступления в госбюджет. Поскольку обменники недавно изменили правила налогообложения.

Сколько в Украине пунктов обмена, как и сколько они зарабатывают и что получает от этого государственный бюджет — рассказал председатель комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Даниило Гетманцев.

Количество обменников

«Обменников стало немного меньше. В прошлом году из-за несоответствия лицензионным условиям работы, установленным НБУ, закрылись сотни обменников (летом прошлого года, за месяц с начала „чистки“, лицензии отозвали у 600 пунктов или 15% их общего количества). Но за прошедшее время открывались новые, и мы можем говорить о том, что их количество уменьшилось, но не намного (на 5%)», — сказал Гетманцев.

По его словам, к началу 2022 года насчитывалось 4013 пунктов обмена, а к началу 2023 года их количество составляет 3 782 штук. За два месяца с начала года их количество выросло на 42 единицы.

«Стоит ожидать, что из-за закрытия в прошлом году 1349 банковских отделений спрос на новые обменники в этом году будет расти. Они и до войны имели неплохие результаты — контролировали, по оценкам экспертов, оборот примерно 14 млрд долларов и имели, по экспертным оценкам, по меньшей мере 1% дохода от суммы сделок, когда маржа между курсом купли и продажи не превышала 20 копеек на долларе и 30 копеек на евро», — добавил нардеп.

Доходы обменников

По словам Гетманцева, во время войны кратно рос заработок обменников от проводимых операций. Дополнительные доходы приносили и курсовые колебания.

По расчетам НБУ и экспертов один пункт обмена мог зарабатывать до 80 тысяч гривен в месяц, а средний доход составлял 20 тыс. грн.

«Однако мы видели, что около четырех тысяч работающих пунктов обмена валюты платили в довоенном 2021 году 7 млн грн налога на прибыль, за первое полугодие 2022 — 3,9 млн грн. То есть фактические платежи по налогу на прибыль были менее 2 тыс. грн в год», — объяснил Гетманцев.

Новые правила для обменников

С января 2023 г. были введены новые правила налогообложения — уплата фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий:

три минимальные зарплаты (20,1 тыс. грн) за каждую точку обмена в населенном пункте, где проживает более 50 тысяч человек;

одну минимальную зарплату (6,7 тыс. грн) за каждую точку обмена в меньших населенных пунктах.



«Первые результаты — в январе 3,74 тыс. обменников уплатили в бюджет 21,1 млн грн авансовых платежей. За один только месяц — втрое больше, чем за весь 2021 год. И, замечу, при этом количество обменников с начала года увеличивается» , — подытожил Гетманцев.

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