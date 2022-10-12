В Украине выведут из оборота старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн — Finance.ua

В Украине выведут из оборота старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн Сегодня 10:02 — Личные финансы

В Украине выведут из оборота старые купюры 5, 10, 20 и 100 грн

С 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 — 2007 годов (т.е. предыдущего поколения) с целью постепенной замены на обновленные денежные знаки.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и монеты:

оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018;

банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Зачем заменять банкноты предыдущего поколения?

Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении (ввиду износа банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время обращаются), улучшение наличных расчетов и их удобства для населения.

Кроме того, большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице и затратам лишнего времени при осуществлении наличных расчетов.

Постепенная замена банкнот предыдущих поколений соответствующими оборотными монетами и осовремененными банкнотами повысит защиту и качество денег и сделает расчеты более удобными для граждан.

Как будет происходить постепенная замена?

С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшей утилизации.

Однако такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально обменивать.

В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие «серебристые» монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен — с современным дизайном и усиленной системой защиты.

Справка Finance.ua:

решение о начале постепенной замены в обращении с 1 января 2023 года банкнот номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов (предыдущего поколения) принято постановлением Правления Национального банка Украины от 4 октября 2022 года № 213 «О постепенном изъятии из наличного обращения банкнот номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов».

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