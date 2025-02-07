В Украине ввели аварийные отключения: где не будет света — Finance.ua

В Украине ввели аварийные отключения: где не будет света
Как пишет Укрэнерго, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения.
Причина применения аварийных отключений — это следствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.
В первую очередь отключаются промышленные потребители (где это возможно).
На данный момент ограничение не применяется для бытовых потребителей (по другим аварийным ситуациям в сетях облэнерго).
ГАО отменяются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.
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