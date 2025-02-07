В Украине ввели аварийные отключения: где не будет света — Finance.ua

В Украине ввели аварийные отключения: где не будет света Сегодня 10:10 — Энергетика

В Украине ввели аварийные отключения: где не будет света

Как пишет Укрэнерго, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынужденно были применены аварийные отключения.

Причина применения аварийных отключений — это следствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.

В первую очередь отключаются промышленные потребители (где это возможно).

На данный момент ограничение не применяется для бытовых потребителей (по другим аварийным ситуациям в сетях облэнерго).

ГАО отменяются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.

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