В Украине возобновили работу 88% торговых центров — Finance.ua
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В Украине возобновили работу 88% торговых центров

Недвижимость
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На начало ноября в Украине работают 88% торговых центров. Не работают 10% торговых площадей (590 000 квадратных метров), большая часть из них повреждена. Без учета ТЦ на оккупированных территориях работает сейчас 241 торговый центр.
Об этом идет речь в исследовании Украинского Совета торговых центров.
В апреле работали только 102 торговых центра.
«Почти 140 возобновили свою работу за период май-октябрь. В частности, частично или полностью вернулись к работе некоторые значительно поврежденные ТЦ. Например, Lavina Mall и Retroville в Киеве или Nikolsky и Даффи в Харькове. Всего в Украине были повреждены 27 торговых центров общей площадью более миллиона квадратных метров», — говорится в исследовании.
Наибольшая доля не работающих ТЦ остается в восточных областях Украины. Несмотря на возобновление работы ТРЦ Nikolsky в Харькове, в восточном регионе работают только 29% торговых площадей, 25% совсем не работают и 46% находятся на оккупированной территории.
Меньше половины торговых площадей работает также на юге Украины (48%). Здесь на оккупированной территории пока остается 37% торговых площадей. В столице все еще закрыто только 5% торговых площадей в ТЦ, преимущественно в ТРЦ Ocean Plaza.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
100realty.ua
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