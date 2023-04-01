В Украине стали чаще штрафовать пешеходов — Finance.ua

В Украине стали чаще штрафовать пешеходов
Полиция «взялась» за пешеходов-нарушителей. Причем суды активно поддерживают полицию и принимают решения о законности таких штрафов в отношении пешеходов.
Как известно, согласно ч.1 ст.127 КУоАП переход пешеходами проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения предусматривают наложение административного штрафа в размере 255 грн.
Чаще всего пешеходов штрафуют за переход проезжей части вне пешеходного перехода и отсутствие на одежде светоотражающих элементов.
«Это свидетельствует о том, что отношение полиции к пешеходам-нарушителям изменилось. Если пешеход нарушил правила, то он должен нести ответственность, как водитель. Полиция штрафует и пешеходов. Как следствие, соблюдение пешеходами правил уменьшит количество ДТП, которые часто происходят по вине самих пешеходов», — отмечают юристы.
Ранее мы писали о том, что в Украине водителям стали массово выписывать штрафы за трещины на ветровом стекле автомобиля.
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