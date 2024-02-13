В Украине снова начало дорожать топливо — Finance.ua

В Украине снова начало дорожать топливо Сегодня 06:49 — Энергетика

В Украине снова начало дорожать топливо

После незначительного удешевления на АЗС снова начало дорожать топливо. Об этом сообщает enkorr

«С 5 по 12 февраля сети среднего и более низкого ценового диапазона начали повышать розничные цены на светлые нефтепродукты. Этому способствовала восходящая динамика цен на топливо в мелком опте», — говорится в сообщении.

В течение отчетного периода больше всего подорожал А-95 в сетях VostokGaz и «Фактор» — на 1 грн/л — до 48,49 грн/л и 48,50 грн/л соответственно, дизель — в сети «Укрнафта» — на 1 грн/л л до 49,90 грн/л.

На 0,50 грн/л увеличилась стоимость горючего в сетях Chipo и VST: цена на бензин марки А-95 выросла до 50,02 грн/л и 50,40 грн/л, ДТ — до 49,85 грн/л и 49,70 грн/л соответственно.

В сети «БРСМ-Нефть» средняя стоимость А-95 выросла на 0,07 грн/л, до 48,13 грн/л, дизельного топлива — на 0,29 грн/л, до 47,78 грн/л.

Начали расти цены на топливо и в сети группы Приват: в среднем А-95 подорожал на 0,44 грн/л, дизельное топливо — на 0,81 грн/л.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы «А-95», с 5 по 12 февраля средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 0,13 грн/л, до 50,85 грн/л, А-95+ - на 0,05 грн/ л, до 54,30 грн/л, дизельного топлива — на 0,24 грн/л, до 51,07 грн/л.

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