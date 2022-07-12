В Украине снижаются цены на пшеничную муку — Finance.ua

В Украине снижаются цены на пшеничную муку Сегодня 06:54 — Аграрный рынок

Согласно данным ИА « АПК-Информ », в Украине на рынке пшеничной муки после некоторой стабилизации возобновилась понижательная ценовая динамика.

Давление на цены оказывали значительное удешевление сырья для переработки и снижение спроса некоторых ключевых потребителей, которые сформировали достаточные объемы продукта для работы в среднесрочной перспективе. Также превалированию предложения над спросом на рынке способствует высокая конкуренция между производителями наряду с практически полным отсутствием экспорта муки.

Так, на 8 июля большинство переработчиков фиксируют цены предложений на муку высшего и 1 сорта в диапазоне 10600-12600 и 10300-12300 грн/т EXW соответственно, что на 300-700 грн/т ниже показателей конца прошлой недели. Отметим, что редкие продавцы озвучивали цены предложений в пределах 12800-13000 грн/т и 12500-12600 грн/т EXW, продолжая работать на сырье, закупленном по более высоким ценам.

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