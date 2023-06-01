В Украине семьям с детьми дадут деньги на отдых: как получить 14 тыс. грн — Finance.ua

В Украине семьям с детьми дадут деньги на отдых: как получить 14 тыс. грн
В Украине 2023 семьям с детьми вместо отправления детей в лагеря будут предоставлять «живые» деньги. На них родители смогут выбрать самый лучший вариант для своего ребенка.
О таком новшестве рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
Кто и как может получить деньги на отдых
Как отметили в ведомстве, в этом году будет действовать принцип «деньги ходят за ребенком». Средства будут предоставлять одному из родителей или заменяющему их лицу. Речь идет о семьях с детьми, которые оказались в сложных жизненных условиях:
- проживают на территории деоккупированной/находящейся в зоне активных боевых действий, на границе с россией;
- малообеспеченные с детьми, которые являются лицами с инвалидностью, или дети из многодетных семей.
Оформить выплаты можно через мобильное приложение госуслуг «Дія». Таким родителям будут посылать сообщения о таком праве в приложении.
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После этого нужно оформить специальные карты для зачисления средств в размере пяти прожиточных минимумов для детей 6−18 лет. Речь идет о сумме 14 тыс. грн.
Деньги можно использовать на покупку путевки на оздоровление или отдых в лагерях карпатского региона:
- Львовская обл.;
- Ивано-Франковская обл.;
- Закарпатская обл.;
- Черновицкая обл.;
- Тернопольская обл.
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