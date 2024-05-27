В Украине резко подорожала популярная садовая ягода — Finance.ua

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В Украине резко подорожала популярная садовая ягода

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В Украине резко подорожала популярная садовая ягода
В Украине резко подорожала популярная садовая ягода
На данный момент качественную землянику на рынке предлагают к продаже по 65−100 грн/кг ($1,63−2,51/кг), что в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщает EastFruit.
По словам аналитиков, прохладная погода, которая наблюдалась в основных регионах выращивания этой ягоды, не способствовала быстрому созреванию местной садовой земляники, что и позволило местным садоводам повысить цены на свою продукцию. Предложение земляники садовой из местных хозяйств пока весьма малообъемно.
Эксперты также отмечают, что цена на садовую землянику в Украине сегодня в среднем на 23% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
По словам операторов рынка, цена на землянику садовую, вероятно, будет снижаться по мере увеличения предложения этой ягоды из местных хозяйств. Кроме того, давление на рынок оказывают стабильные поставки более дешевой импортной земляники.
По материалам:
УНІАН
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