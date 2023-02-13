В Украине расширили список госслужащих, которые могут выехать за границу — Finance.ua

В Украине расширили список госслужащих, которые могут выехать за границу Сегодня 11:03 — Казна и Политика

В Украине расширили список госслужащих, которые могут выехать за границу

Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.

Для этого необходимы следующие документы:

загранпаспорт;

свидетельство о рождении ребенка,

документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого отца, воспитание и содержание ребенка отцом самостоятельно.

Справка Finance.ua:

ранее Кабмин принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. В документе также указано, что в исключительных случаях пропуск через госграницу разрешен одиноким отцам или матерям для посещения своих детей в возрасте до 18 лет, находящихся за пределами Украины. Можно уехать для лечения за границей;

СНБО также принял решение, ограничивающее выезд должностных лиц за границу без цели государственной важности. Президент подписал указ о вступлении в действие соответствующего решения;

Президент Владимир Зеленский заявил, что любой выезд украинских чиновников за границу должен производиться исключительно по решению Совета национальной безопасности и обороны.

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