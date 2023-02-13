В Украине расширили список госслужащих, которые могут выехать за границу — Finance.ua

В Украине расширили список госслужащих, которые могут выехать за границу
Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.
Для этого необходимы следующие документы:
- загранпаспорт;
- свидетельство о рождении ребенка,
- документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.
Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого отца, воспитание и содержание ребенка отцом самостоятельно.
Справка Finance.ua:
- ранее Кабмин принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. В документе также указано, что в исключительных случаях пропуск через госграницу разрешен одиноким отцам или матерям для посещения своих детей в возрасте до 18 лет, находящихся за пределами Украины. Можно уехать для лечения за границей;
- СНБО также принял решение, ограничивающее выезд должностных лиц за границу без цели государственной важности. Президент подписал указ о вступлении в действие соответствующего решения;
- Президент Владимир Зеленский заявил, что любой выезд украинских чиновников за границу должен производиться исключительно по решению Совета национальной безопасности и обороны.
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