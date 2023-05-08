В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий — Finance.ua

В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий Сегодня 19:00 — Казна и Политика

В Украине летом повышенные пенсии получат несколько категорий украинцев. Это работающие пенсионеры, ученые, госслужащие, работники органов местного самоуправления.

Об этом сообщает издание «На пенсии». Так, прежде всего стоит отметить, что в июне увеличены пенсии, причем с доплатой сразу за три месяца, получат работающие пенсионеры.

То есть, доплаты, которые пенсионеры должны получить с 1 апреля, они получат в июне 2023 года задним числом. Директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко предупредила об этом украинцев, выступая на телемарафоне.

«Перерасчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май», — сказала Охрименко.

Дело в том, что отчетная информация за первый квартал 202 года поступит в органы Пенсионного фонда уже во второй половине мая. Потому и повышенные пенсии украинцы смогут получить только в июне. В Министерстве социальной политики сообщили, что индексация и перерасчет пенсий коснется еще некоторых профессий в июле. В частности, в июле 2023 года будет произведен очередной перерасчет пенсий для:

государственных служащих;

ученых;

работников органов местного самоуправления

Как объясняла министр социальной политики Оксана Жолнович, в 2023 году проводят большую индексацию пенсий, потому что в Украине есть люди, получавшие пенсию во время СССР, и с тех пор реальный размер их пенсий был низким, однако государство «дотягивало» сумму до минимального размера пенсии. В Украине уже по расчетной формуле некоторые пенсионеры не получали перечисления или индексации из-за этого.

В июле пенсии должны увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разная. Размер повышения пенсии зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше будет повышение. Поэтому государственные служащие, ученые и работники местного самоуправления получат окончательную сумму после индексации.

1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн пенсионеров.

Между тем, украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в около 300-570 грн. Однако только при условии, что пенсии, которые они получают, меньше 10 340 грн.

На пенсии По материалам:

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