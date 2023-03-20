В Украине появился доступный британский электромобиль с запасом хода 435 км (фото) — Finance.ua

В Украине появился доступный британский электромобиль с запасом хода 435 км (фото) Сегодня 22:01 — Технологии&Авто

В Украине появился доступный британский электромобиль с запасом хода 435 км (фото)

В Украину привезли новый MG 4 2023. Электрический хэтчбек уже появился в Киеве. Об этом сообщает официальный сайт MG в Украине.

Электромобиль MG 4 — 4,3-метровый хэтчбек С-класса, ставший более дешевой альтернативой Nissan Leaf и Volkswagen ID.3. Цена MG 4 в Украине стартует с 986 730 гривен.

Авто отличается граненым дизайном с выраженным «носом», раскосыми фарами и высокой оконной линией крыши. Узкое заднее стекло прикрыто спойлером.

В салоне установлены небольшой виртуальный щиток приборов и 10-дюймовый тачскрин. У авто оригинальная двухуровневая центральная консоль. Объем багажника составляет 363-1177 л.

Электромобиль MG 4 в Украине предложат в двух версиях. Базовый вариант STD получил доступ без ключа, климат-контроль, парктроник, датчик света. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля «слепых» зон.

Версия Luxury добавляет электропривод водительского сиденья, подогрев кресел, беспроводную зарядку для смартфонов, камеры кругового обзора и спутниковую навигацию.

Кроме того, версии отличаются силовыми установками. MG 4 STD получил мотор на 170 л. с. и батарею емкостью 51 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с и обладает запасом хода 350 км.

В версии Luxury установлены 204-сильный мотор и батарея на 64 кВт∙ч. Такой электромобиль MG 4 тяжелее и медленнее (7,9 с до 100 км/ч), но зато может проехать 435 км без подзарядки.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.