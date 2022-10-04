В Украине появилась монета в честь терробороны: как она выглядит (фото) — Finance.ua

В Украине появилась монета в честь терробороны: как она выглядит (фото) Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Памятные монеты Украины пополнятся очередным ценным экземпляром: с 3 октября в обращении появится памятная монета в честь Сил территориальной обороны ВСУ. Ее номинал — 10 грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

Что известно о монете:

тираж монеты — почти 10 млн штук;

материал — металл на основе цинка с никелевым покрытием;

диаметр — 23,5 мм; вес — 6,4 грамма;

толщина — 2,3 мм;

гурт — рифленый.

Изображение

На аверсе (лицевая сторона) монеты размещен ее номинал и год чеканки, и:

малый Государственный Герб Украины;

надпись «Украина»;

древнерусский орнамент;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе (обратная сторона) — стилизованное изображение военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ, а также:

надпись «Готові до опору»;

надпись «Сили територіальної оборони ЗСУ».

Фокус По материалам:

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