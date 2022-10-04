В Украине появилась монета в честь терробороны: как она выглядит (фото) — Finance.ua

В Украине появилась монета в честь терробороны: как она выглядит (фото)
Памятные монеты Украины пополнятся очередным ценным экземпляром: с 3 октября в обращении появится памятная монета в честь Сил территориальной обороны ВСУ. Ее номинал — 10 грн, сообщает пресс-служба Национального банка.
Что известно о монете:
- тираж монеты — почти 10 млн штук;
- материал — металл на основе цинка с никелевым покрытием;
- диаметр — 23,5 мм; вес — 6,4 грамма;
- толщина — 2,3 мм;
- гурт — рифленый.
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На аверсе (лицевая сторона) монеты размещен ее номинал и год чеканки, и:
- малый Государственный Герб Украины;
- надпись «Украина»;
- древнерусский орнамент;
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе (обратная сторона) — стилизованное изображение военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ, а также:
- надпись «Готові до опору»;
- надпись «Сили територіальної оборони ЗСУ».
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