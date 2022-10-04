В Украине появилась монета в честь терробороны: как она выглядит (фото) — Finance.ua
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В Украине появилась монета в честь терробороны: как она выглядит (фото)

Казна и Политика
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Памятные монеты Украины пополнятся очередным ценным экземпляром: с 3 октября в обращении появится памятная монета в честь Сил территориальной обороны ВСУ. Ее номинал — 10 грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

Что известно о монете:

  • тираж монеты — почти 10 млн штук;
  • материал — металл на основе цинка с никелевым покрытием;
  • диаметр — 23,5 мм; вес — 6,4 грамма;
  • толщина — 2,3 мм;
  • гурт — рифленый.

Изображение

На аверсе (лицевая сторона) монеты размещен ее номинал и год чеканки, и:
  • малый Государственный Герб Украины;
  • надпись «Украина»;
  • древнерусский орнамент;
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
В Украине появилась монета в честь терробороны: как она выглядит (фото)
На реверсе (обратная сторона) — стилизованное изображение военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ, а также:
  • надпись «Готові до опору»;
  • надпись «Сили територіальної оборони ЗСУ».
По материалам:
Фокус
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