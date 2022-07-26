В Украине повысили цены на полисы «Зеленая карта» — Finance.ua

В Украине повысили цены на полисы «Зеленая карта»
С сегодняшнего дня, с 26 июля 2022 года, начинают действовать новые тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за границу. Об этом предупредили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины (МТСБУ).
Как стало известно Finance.ua, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов «Зеленая карта», повысив их на 26,3%. Последний раз тарифы пересматривались в июле 2022 года — тогда стоимость полисов снизилась на 4,4%.
Стоимость полисов «Зеленая карта»
По данным МТСБУ, цена «Зеленой карты» в Украине на 15 дней для поездок по Европе:
- для легковых автомобилей повышается до 913 грн (ранее — 723 грн),
- автобусов — до 3429 грн (2715 грн),
- грузовых автомобилей — до 2153 грн (1705 грн);
- мотоциклов — 365 грн (было 289 грн).
Стоимость «Зеленой карты» на один месяц:
- для легковых автомобилей — 1453 грн (ранее 1150 грн),
- автобусов — 4763 грн (3772 грн),
- грузовиков — 2858 грн (2263 грн);
- мотоциклов — 503 грн (398 грн).
Стоимость полугодового и годового полиса:
- для легковых автомобилей — 6451 грн и 7986 грн соответственно,
- автобусов — 16 673 грн и 30 964 грн,
- грузовых автомобилей —13 529 грн и 25 534 грн соответственно;
- мотоциклов — 2183 и 2676 грн соответственно.
Цены на полисы для поездок в Азербайджан и Молдову для легковых автомобилей на 15 дней теперь составляют 665 грн, на один месяц — 978 грн, на полгода — 2242 грн, на год — 3193 грн.
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