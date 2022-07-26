В Украине повысили цены на полисы «Зеленая карта» — Finance.ua

В Украине повысили цены на полисы «Зеленая карта» Сегодня 09:55 — Личные финансы

В Украине повысили цены на полисы «Зеленая карта»

С сегодняшнего дня, с 26 июля 2022 года, начинают действовать новые тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за границу. Об этом предупредили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины (МТСБУ).

Как стало известно Finance.ua, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов « Зеленая карта », повысив их на 26,3%. Последний раз тарифы пересматривались в июле 2022 года — тогда стоимость полисов снизилась на 4,4%.

Стоимость полисов «Зеленая карта»

По данным МТСБУ, цена «Зеленой карты» в Украине на 15 дней для поездок по Европе:

для легковых автомобилей повышается до 913 грн (ранее — 723 грн),

автобусов — до 3429 грн (2715 грн),

грузовых автомобилей — до 2153 грн (1705 грн);

мотоциклов — 365 грн (было 289 грн).

Стоимость «Зеленой карты» на один месяц:

для легковых автомобилей — 1453 грн (ранее 1150 грн),

автобусов — 4763 грн (3772 грн),

грузовиков — 2858 грн (2263 грн);

мотоциклов — 503 грн (398 грн).

Стоимость полугодового и годового полиса:

для легковых автомобилей — 6451 грн и 7986 грн соответственно,

автобусов — 16 673 грн и 30 964 грн,

грузовых автомобилей —13 529 грн и 25 534 грн соответственно;

мотоциклов — 2183 и 2676 грн соответственно.

Цены на полисы для поездок в Азербайджан и Молдову для легковых автомобилей на 15 дней теперь составляют 665 грн, на один месяц — 978 грн, на полгода — 2242 грн, на год — 3193 грн.

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