В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту: законопроект уже в Раде — Finance.ua

В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту: законопроект уже в Раде Сегодня 17:02 — Криптовалюта

В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту: законопроект уже в Раде

Украина стала на шаг ближе к регулированию криптовалютной отрасли. Законопроект о налогообложении криптоопераций поступил в Верховную Раду.

Автором документа указан нардеп от «Слуги народа» Александр Сова. Законопроект № 10 225 был представлен 7 ноября. Первое чтение будет назначено позже — когда документ будет проголосован в профильных комитетах и ​​получит заключение научно-экспертного управления парламента.

По состоянию на вечер 7 ноября у законопроекта статус «Передан на рассмотрение руководству» Верховной Рады. Он был представлен в июне Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая имплементировала к нему нормы Регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).

Закон позволяет налогоплательщикам самостоятельно определять итоговый финансовый результат (прибыль или убыток) от сделок с виртуальными активами. Причем под продажей криптовалют подразумевается не только обмен их на средства, но также расчет за товары, услуги или обмен на аналогичные активы (но обмен криптовалют только на криптовалюты не считается продажей).

Доход от продажи криптовалюты облагается единым налогом, как и доход от производства хозяйственной деятельности. А месячный (годовой) налогооблагаемый доход содержит инвестиционную прибыль от операций с виртуальными активами, при этом стоимость криптовалют, полученных в результате эмиссии или бесплатной передачи, не учитывается.

Ранее член НКЦБФР Юрий Бойко сообщал, что ставка налогообложения криптовалютных операций будет состоять из 18% инвестиционной прибыли и военного сбора (1,5%).

Обозреватель По материалам:

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