В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту: законопроект уже в Раде — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту: законопроект уже в Раде

Криптовалюта
19
В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту: законопроект уже в Раде
В Украине планируют ввести налоги на криптовалюту: законопроект уже в Раде
Украина стала на шаг ближе к регулированию криптовалютной отрасли. Законопроект о налогообложении криптоопераций поступил в Верховную Раду.
Автором документа указан нардеп от «Слуги народа» Александр Сова. Законопроект № 10 225 был представлен 7 ноября. Первое чтение будет назначено позже — когда документ будет проголосован в профильных комитетах и ​​получит заключение научно-экспертного управления парламента.

Читайте также: Обмен криптовалют — особенности процесса

По состоянию на вечер 7 ноября у законопроекта статус «Передан на рассмотрение руководству» Верховной Рады. Он был представлен в июне Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая имплементировала к нему нормы Регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).
Закон позволяет налогоплательщикам самостоятельно определять итоговый финансовый результат (прибыль или убыток) от сделок с виртуальными активами. Причем под продажей криптовалют подразумевается не только обмен их на средства, но также расчет за товары, услуги или обмен на аналогичные активы (но обмен криптовалют только на криптовалюты не считается продажей).

Читайте также: Разработка собственной криптовалюты: это стоит знать

Доход от продажи криптовалюты облагается единым налогом, как и доход от производства хозяйственной деятельности. А месячный (годовой) налогооблагаемый доход содержит инвестиционную прибыль от операций с виртуальными активами, при этом стоимость криптовалют, полученных в результате эмиссии или бесплатной передачи, не учитывается.
Ранее член НКЦБФР Юрий Бойко сообщал, что ставка налогообложения криптовалютных операций будет состоять из 18% инвестиционной прибыли и военного сбора (1,5%).

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.