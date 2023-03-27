В Украине планируют на законодательном уровне закрепить среднюю скорость мобильного интернета — Finance.ua

В Украине планируют на законодательном уровне закрепить среднюю скорость мобильного интернета 27.03.2023, 00:06 — Технологии&Авто

В Украине планируют на законодательном уровне закрепить среднюю скорость мобильного интернета

Министр Михаил Федров заявил, что средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек.

«Этого минимально достаточно, чтобы зумиться с коллегами со смартфона в дороге. Или публиковать видео в Инстаграмм и обмениваться файлами без Wi-Fi. Такая скорость должна быть во всех населенных пунктах и на дорогах, где есть мобильная связь. В городах фактический показатель значительно выше», а вот в некоторых селах — наоборот, из-за меньшего количества базовых станций", — написал он.

Федоров отметил, что скорость — один из показателей, который операторы используют как конкурентное преимущество.

«Однако в новом Законе об электронных коммуникациях такого показателя нет. Поэтому в дальнейшем государство не сможет проверять, действительно ли всюду достаточная скорость загрузки. Сейчас готовим изменения к законодательству. Это позволит государству контролировать скорость. А вам — тестировать ее и влиять на качество мобильного» интернета", — добавил он.

УНІАН По материалам:

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