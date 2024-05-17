В Украине ожидается уменьшение урожая яблок до 20% — Finance.ua
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В Украине ожидается уменьшение урожая яблок до 20%

Аграрный рынок
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В Украине ожидается уменьшение урожая яблок до 20%
В Украине ожидается уменьшение урожая яблок до 20%
Весенние заморозки могут оказать существенное влияние на производство яблок в Украине. Такое мнение высказал руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий. Об этом сообщает techhoriculture, пишет agronews.ua.
«В этом году весна принесла Украине сразу несколько сюрпризов: ранняя весна, одновременное и длительное цветение, поздние заморозки, неактивное опыление цветов пчелами из-за низких температур. Конечно, все эти факторы возникли не во всех садах по всей территории Украины, но все же эти обстоятельства привели к определенному негативному влиянию на урожай и его количество. В садах иногда наблюдается много странных явлений в течение одного дня, например, жаркий день, заморозки ночью, цветы и яблоки диаметром 20 мм на одном дереве», — отмечает специалист.
Владимир Гуржий уточнил, что яблони начали достаточно активно цвести на несколько недель раньше нормы, мороз повредил завязь, а не цветы, что, безусловно, влияет на количество и качество урожая.
«В центральной Украине и на Подолье погода была холоднее и влажнее, что не способствовало активному облету пчел и, соответственно, опылению, поэтому заморозки происходили в наименее благоприятных условиях и приводили к максимальному уровню поражения по сравнению с другими регионами».
Владимир Гуржий отмечает, что не все регионы пострадали так сильно, как некоторые, но в целом производство заметно сократится.
«Заморозки наблюдались не во всех регионах, их интенсивность была разной в разных областях. Больше всего пострадали сады в центральной Украине и Подолье. Наибольшие потери мы прогнозируем здесь местами до 30−40%, несколько больше на юго-западе. Меньшие потери понесли сады, расположенные на холмах на западе Украины, который пока переживает сезон почти без потерь. Конечно, о прогнозах урожая говорить рано, ведь в июне еще будет естественное опадание яблок, возможны и другие катаклизмы, например град. Но при стабильных стандартных условиях мы уже видим, что урожай может быть на 10−20% ниже обычного», — уточнил эксперт.
По материалам:
agronews
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