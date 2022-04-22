В Украине ожидается сокращение производства агропродукции на 40-70% — Минагро

Сегодня 07:38 — Аграрный рынок

В Украине ожидается сокращение производства агропродукции на 40-70% — Минагро

Из-за войны в Украине, которую развязала российская федерация, сельское хозяйство терпит убытки каждый день. При этом сейчас сложно подсчитать конкретную цифру потерь.

Об этом в интервью изданию Adnkronos заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

«Мы уже понимаем, что посев уменьшится на 20-30%. Соответственно это приведет к более низкому качеству посева, а значит, и урожайности. По предварительным подсчетам, 20-30% посевных площадей останутся незасеянными. Точную цифру можно будет назвать в конце мая, когда закончится посевная», — говорит он.

Сольский добавил, что сейчас сложно назвать количество урожая, которое получит Украина.

«Конкретные цифры назвать сложно. Ожидаем существенные показатели по овощным культурам. Многие аграрии меняют культуру. Например, сеятели кукурузы в этом году переходят на подсолнечник. Соответственно, урожай кукурузы снизится. Зато выросли посевы сои, рапса, ярового ячменя. По предварительным оценкам, общий спад производства составляет от 40 до 70% в зависимости от продукта и ситуации в отдельном регионе», — уточнил он.

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