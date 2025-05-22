В Украине отменят 63 регуляторных требования к бизнесу — Finance.ua

В Украине отменят 63 регуляторных требования к бизнесу Сегодня 10:32 — Казна и Политика

В Украине отменят 63 регуляторных требования к бизнесу

Кабинет Министров Украины продолжает дерегуляцию. Правительство поддержало законопроект об отмене 63 дублирующих и неактуальных требований госрегулирования к бизнесу. Также предлагается отменить административную ответственность за нарушение норм, утративших силу. Решения заработают после того, как законопроекты примет Верховная Рада и подпишет президент.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Продолжаем дерегуляцию — последовательно уменьшаем административное давление на бизнес. На этот раз предлагаем отменить еще более 60 устаревших инструментов, не несущих реальной пользы. Это позволит бизнесу сэкономить около 400 млн грн», — отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины.

Этот пакет был сформирован на основе предложений министерств, бизнеса и экспертов. К работе привлечены профильные организации и аналитические центры.

Что именно предлагается отменить:

23 инструмента — в сфере АПК, лесного и охотничьего хозяйства, рыболовства, охраны животного мира;

18 — в сфере охраны воды и воздуха;

8 — энергетика, альтернативное топливо, строительство, взрывчатые материалы;

12 — внешнеэкономическая деятельность, инвестиции, инновации, культура, образование;

2 — здравоохранение.

Примеры устаревших норм и сколько сэкономит бизнес:

согласование границ зон санитарной охраны водных объектов — излишнее бюрократическое требование, не влияющее на реальную защиту водных ресурсов. Ожидаемая экономия для бизнеса: 15,5 млн грн;

разрешение на строительство мелиоративных систем сдерживает развитие аграрной инфраструктуры. Экономия: 62,9 млн грн;

согласование с Гоструда специальных разрешений на пользование недрами для подземных вод — дублирует существующие процедуры. Экономия: 15,4 млн грн;

свидетельство на хранение взрывчатых материалов — дублирует имеющиеся разрешительные процедуры, не усиливает безопасность, но создает излишнюю административную нагрузку. Экономия: 30,4 млн грн;

свидетельство о государственной регистрации технологического парка — значительные затраты без реального эффекта. Экономия: 105,2 млн грн;

лицензия на внешкольное образование — ограничивает доступ к услугам и создает расходы для заведений. Экономия: 13,6 млн грн;

свидетельство национального фильма — формальное требование без значительного влияния на развитие отрасли. Экономия: 0,3 млн грн;

разрешение на занятие народной медициной (целительством) — неэффективный инструмент из-за отсутствия стандартов; эффективнее — персональная ответственность за вред. Экономия: 0,1 млн грн;

обязательное страхование зерна на хранении — лишнее обязательство, которое следует сделать добровольным. Экономия: 0,3 млн грн.

Справка Finance.ua:

реформа дерегуляции началась в январе 2023 года. Тогда правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции;

на сегодняшний день МРГ пересмотрела 1323 инструмента государственного регулирования.

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