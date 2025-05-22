В Украине отменят 63 регуляторных требования к бизнесу — Finance.ua

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В Украине отменят 63 регуляторных требования к бизнесу

Казна и Политика
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В Украине отменят 63 регуляторных требования к бизнесу
В Украине отменят 63 регуляторных требования к бизнесу
Кабинет Министров Украины продолжает дерегуляцию. Правительство поддержало законопроект об отмене 63 дублирующих и неактуальных требований госрегулирования к бизнесу. Также предлагается отменить административную ответственность за нарушение норм, утративших силу. Решения заработают после того, как законопроекты примет Верховная Рада и подпишет президент.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Продолжаем дерегуляцию — последовательно уменьшаем административное давление на бизнес. На этот раз предлагаем отменить еще более 60 устаревших инструментов, не несущих реальной пользы. Это позволит бизнесу сэкономить около 400 млн грн», — отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины.
Этот пакет был сформирован на основе предложений министерств, бизнеса и экспертов. К работе привлечены профильные организации и аналитические центры.
Что именно предлагается отменить:
  • 23 инструмента — в сфере АПК, лесного и охотничьего хозяйства, рыболовства, охраны животного мира;
  • 18 — в сфере охраны воды и воздуха;
  • 8 — энергетика, альтернативное топливо, строительство, взрывчатые материалы;
  • 12 — внешнеэкономическая деятельность, инвестиции, инновации, культура, образование;
  • 2 — здравоохранение.
Примеры устаревших норм и сколько сэкономит бизнес:
  • согласование границ зон санитарной охраны водных объектов — излишнее бюрократическое требование, не влияющее на реальную защиту водных ресурсов. Ожидаемая экономия для бизнеса: 15,5 млн грн;
  • разрешение на строительство мелиоративных систем сдерживает развитие аграрной инфраструктуры. Экономия: 62,9 млн грн;
  • согласование с Гоструда специальных разрешений на пользование недрами для подземных вод — дублирует существующие процедуры. Экономия: 15,4 млн грн;
  • свидетельство на хранение взрывчатых материалов — дублирует имеющиеся разрешительные процедуры, не усиливает безопасность, но создает излишнюю административную нагрузку. Экономия: 30,4 млн грн;
  • свидетельство о государственной регистрации технологического парка — значительные затраты без реального эффекта. Экономия: 105,2 млн грн;
  • лицензия на внешкольное образование — ограничивает доступ к услугам и создает расходы для заведений. Экономия: 13,6 млн грн;
  • свидетельство национального фильма — формальное требование без значительного влияния на развитие отрасли. Экономия: 0,3 млн грн;
  • разрешение на занятие народной медициной (целительством) — неэффективный инструмент из-за отсутствия стандартов; эффективнее — персональная ответственность за вред. Экономия: 0,1 млн грн;
  • обязательное страхование зерна на хранении — лишнее обязательство, которое следует сделать добровольным. Экономия: 0,3 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • реформа дерегуляции началась в январе 2023 года. Тогда правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции;
  • на сегодняшний день МРГ пересмотрела 1323 инструмента государственного регулирования.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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