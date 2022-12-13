В Украине откроют региональный офис ОЭСР: чем займется — Finance.ua
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В Украине откроют региональный офис ОЭСР: чем займется

Казна и Политика
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 декабря в Париже подписал соглашение, официально дающее основание для запуска в Киеве так называемого «Офиса связи» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Об этом сообщает Telegram главы правительства.
Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет предварительно функционировать до 2026 года для поддержки Украины на этапе восстановления после войны.
Символично, что ОЭСР была соавтором Плана Маршала, и теперь помогает разработать План восстановления Украины.
«В этом месяце мы также получили описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты Организации в различных отраслях. Готовы совместно начать ее подготовку, чтобы как можно быстрее присоединиться к „клубу успешных стран“. Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению государства как регионального лидера», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Украина может стать участником рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития борьбы со взяточничеством. Такую инициативу уже поддержали внутри группы.
Напомним, ранее стало известно, что Совет Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) принял решение о немедленном приостановлении участия россии и беларуси в органах ОЭСР.
По материалам:
РБК-Україна
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